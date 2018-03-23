Форвард збірної України Кравець: Саудівська Аравія — дуже технічна команда

Гравець прокоментував майбутній товариський поєдинок.

Нападник збірної України Артем Кравець поділився очікуваннями від майбутнього товариського поєдинку проти Саудівської Аравії.

«В загальних рисах знаю, що Саудівська Аравія — дуже технічна команда. Але ми більше зосереджені саме на нашій грі. Відпрацьовуємо подальші дії, є певні нововведення», — розповів Кравець в коментарі офіційному сайту ФФУ.

Також 28-річний футболіст турецького "Кайсеріспор" зазначив, що той факт, що матч товариський, не позначиться на настрої гравців.

Читайте такожЗбірна України є фаворитом на ставках букмекерів у матчі проти Саудівської Аравії«У збірну України всі приїжджають з максимальною мотивацією. Якщо ти одягаєш футболку національної команди, то неможливо грати без повної самовіддачі».

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Саудівська Аравія відбудеться в п'ятницю, 23 березня. Початок гри о 21.00 за київським часом.

Саудівська Аравія є учасником чемпіонату світу-2018, де зіграє в групі А з Росією, Уругваєм і Єгиптом.

Після цієї гри команда Андрія Шевченко відправиться в Бельгію, де 27 березня зіграє товариський матч з Японією.