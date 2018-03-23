Екс-форвард "Манчестер Юнайтед" Ібрагімович підписав контракт з "Лос-Анджелес Гелаксі"
11:40, 23 березня 2018Футбол
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Гравець збірної Швеції завершив кар'єру в європейському футболі.
Златан Ібрагімовіч змінив Європу на американську МЛС / Reuters
Колишній форвард англійського клубу «Манчестер Юнайтед» і збірної Швеції Златан Ібрагімович підписав контракт з клубом американської MLS «Лос-Анджелес Гелаксі».
Заробітна плата шведського форварда складе 3 мільйони євро на рік, повідомляє ESPN.
У складі нового клубу Ібрагімович може дебютувати вже 31 березня у матчі-дербі регулярної першості MLS проти ФК «Лос-Анджелес».
Читайте такожУ Швеції заговорили про повернення Ібрагімовича в збірну після сенсаційного виходу на ЧС-2018«Лос-Анджелес Гелаксі» посідає 9 місце в турнірній таблиці Західної конференції, маючи після 2 турів 3 очки.
Напередодні Ібрагімович розірвав контракт з «Манчестер Юнайтед».
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