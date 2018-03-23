Матч Україна - Саудівська Аравія: де дивитися

10:53, 23 березня 2018
Футбол
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Матчі українських команд у єврокубках покажуть на українському ТБ / hotology.ru

Телеканал "Україна" розпочне трансляцію гри в 20.55 і триватиме вона до 23.00.

На кабельному спеціалізованому телеканалі "Футбол 1" трансляція почнеться трохи раніше - о 20.50. А відразу після матчу в студії каналу зберуться експерти програми Топ-матч, які підведуть короткі підсумки гри - з 22.55 до 23.15.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Саудівська Аравія відбудеться сьогодні в іспанській Марбельї. Початок гри о 21.00.

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Теги: #збірна України#де дивитися футбол