Збірна України є фаворитом на ставках букмекерів в матчі проти Саудівської Аравії

Гра відбудеться сьогодні ввечері в іспанській Марбельї.

У п'ятницю в Марбельї (Іспанія) відбудеться товариський матч національних збірних України та Саудівської Аравії.

У цьому матчі збірна України є фаворитом на думку аналітиків букмекерських контор, повідомляється на спеціалізованому порталі betexplorer.com.

Портал зібрав дані 24 провідних контор світу, де середня ставка на перемогу українців становить 1.64 до 1, на нічию - 3.65 до 1, а на перемогу команди Саудівської Аравії - 5.39 до 1.

Найбільшу віру в перемогу української команди проявляє контора bet-at-home, яка виставила мінімальний коефіцієнт для України - 1.58 до 1. А ось мінімальні шанси на перемогу суперників дає 188BET - всього 6.00 до 1.

Читайте такожДо матчу проти збірної України готуються 26 гравців команди Саудівської АравіїЗбірна України зіграє з найслабшим за рейтингом учасником майбутнього ЧС-2018. Команда Саудівської Аравії на турнірі в Росії потрапила в групу з господарями чемпіонату збірною РФ (це буде матч-відкриття турніру), Єгипту і Уругваю. Суперник для контрольного матчу в особі збірної України був обраний з міркувань близькості тактики та ігрового мислення на полі команд Росії та України - представників однієї футбольної школи.

До речі, майбутній суперник збірної України - команда Японії - на ЧС-2018 зіграє в одній групі зі збірною Польщі, ще однієї східноєвропейської країни, де схожий стиль гри.