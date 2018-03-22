Українець Кучер продовжив контракт з турецьким "Кайсеріспором"

16:00, 22 березня 2018
Футбол
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Кучер перепідписав контракт з турецьким клубом / kayserispor.org.tr

Гравець підписав нову угоду за формулою "1+1", повідомляє офіційний сайт клубу.

У нинішньому сезоні гравець провів у складі турецької команди 16 ігор, не забивши жодного гола.

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В Україні корінний киянин і вихованець школи "Динамо" Кучер відомий, в основному, по виступам за харківський "Металіст" та донецький "Шахтар", у складі якого за 11 років провів 167 ігор.

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Теги: #Кучер в чемпіонаті Туреччини