Шевченко: ситуація з Хачеріді не вплине на наш інтерес до нього

Наставник збірної України прокоментував ситуацію із захисником київського "Динамо".

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з Євгеном Хачеріді, який останнім часом втратив місце в складі "Динамо", однак викликаний в збірну.

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"Я розмовляв з Євгеном. Виклики збірників ми робили більше десяти днів тому. Я дивився матчі за участю Хачеріді. У нас були відмінні індикатори по ньому. Хачеріді – гравець національної збірної, ми на нього розраховуємо. Ситуація, яка сталася з ним в "Динамо", ніяким чином не відобразиться на нашому інтересі до нього. Клубні питання – це питання, які йому треба розв'язати. Ми його викликали до цього моменту. Зараз Женя приїхав сюди, подивимося на його стан. Він потренується, а після цього вирішимо – буде він грати чи ні", – зазначив Андрій Шевченко в інтерв'ю uain.press.

Як повідомляв УНІАН, Євген Хачеріді, за словами наставника "Динамо" Олександра Хацкевича, відмовився вийти на заміну в матчі з "Лаціо" в Києві.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка в найближчі дні проведуть два контрольних поєдинки з учасниками ЧС-2018. Спершу Україна зіграє з Саудівською Аравією (23 березня), а після цього – з Японією (27 березня).