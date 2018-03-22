Директор НСК "Олімпійський" розповів про підготовку арени до фіналу Ліги чемпіонів

З 16 квітня арена переходить під управління УЄФА.

Починаючи з 16 квітня київський НСК "Олімпійський" перейде під управління УЄФА, а матчі київського "Динамо" проводитися на ньому не будуть.

Про це розповів директор стадіону Віктор Анісімов в інтерв'ю football24.ua.

«З 16 квітня «Олімпійський» переходить під управління УЄФА, оскільки так визначено договірними умовами, які були висунуті УЄФА в рамках підготовки до фіналу Ліги чемпіонів. Команда УЄФА прибуває вже 14 квітня, і з 16-го числа вони починають роботи з монтажу всіх рекламних та інших систем. Також за умовами договору ми повинні передати їм «чистий стадіон», тобто без реклами тощо.

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Тому в такій ситуації можливість проведення будь-яких заходів і подій на «Олімпійському» вимагає, перш за все, узгодження з УЄФА. Тому, згідно з вимогами УЄФА, ми зробили оголошення про закриття стадіону на певний період, в першу чергу, для івент-заходів.

Що стосується футбольних матчів, то на сьогоднішній день ми не отримували жодного офіційного дозволу від УЄФА на проведення будь-якого матчу на стадіоні після 16 квітня. Ні заявок, ні офіційних дозволів у нас поки немає», - розповів Анісімов.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів-2018 відбудеться у Києві 26 травня.