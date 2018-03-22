Збірна Англії поїде на ЧС-2018 в Росію зі своєю їжею і кухарями, щоб уникнути отруєння

Особливі заходи прийняті у зв'язку з отруєнням колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Великобританії.

Футбольна асоціація Англії висловлює занепокоєння здоров'ям футболістів збірної, які приїдуть у Росію на ЧС-2018, і повезе разом з командою велику частину продуктів харчування. Особливі заходи прийняті у зв'язку з недавнім отруєнням у Великобританії колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля, який працював на британську розвідку.

Про це пише The Sun.

В делегації національної команди Англії будуть кухарі, а також фахівці, яким належить перевіряти їжу у зв'язку з «отруєнням російського шпигуна» у Великобританії, повідомляє британське ЗМІ.

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За інформацією видання, в числі продуктів, які англійці планують привезти з дому, — кекси Jaffa Cakes, печені боби, томатний соус, шоколад, англійська гірчиця і чай.

«Всі продукти харчування будуть ретельно перевірятися. Найважливіше, щоб ніхто з наших гравців не відчував проблем перед матчами», — повідомило джерело з Футбольної асоціації Англії (FA).

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що скасує поїздки уряду країни і королівської сім'ї на чемпіонат світу через справу Сергія Скрипаля. Влада країни звинуватили в організації замаху Росію.