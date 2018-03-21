Голкіпер збірної України Лунін може стати заміною Буффону в італійському "Ювентусі"
23:27, 21 березня 2018Футбол
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"Зоря" сподівається виручити за свого воротаря як мінімум 6 мільйонів євро.
Андрій Лунін / zarya-lugansk.com
До голкіпера луганської "Зорі" і збірної України Андрія Луніна проявляє інтерес італійський "Ювентус".
Про це в коментарі сайту Calciomercato повідомив футбольний агент Іраклій Хвиделіані.
Луганський клуб, за відомостями джерела, оцінив голкіпера в 6 млн євро.
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"Я отримав кілька пропозицій щодо Андрія від австрійців з "Зальцбурга" і "Ювентуса", але поки нічого особливого. "Зоря" готова продати воротаря наступного літа, але тільки якщо отримає хорошу пропозицію. Мінімальна ціна за Луніна – 6 млн євро", – сказав Хвиделіані.
Нагадаємо, взимку був дуже близький до погодження контракту з 19-річним українським воротарем іспанський "Реал Сосьєдад", однак в останній момент трансфер зірвався.
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