Голкіпер збірної України Лунін може стати заміною Буффону в італійському "Ювентусі"

"Зоря" сподівається виручити за свого воротаря як мінімум 6 мільйонів євро.

До голкіпера луганської "Зорі" і збірної України Андрія Луніна проявляє інтерес італійський "Ювентус".

Про це в коментарі сайту Calciomercato повідомив футбольний агент Іраклій Хвиделіані.

Луганський клуб, за відомостями джерела, оцінив голкіпера в 6 млн євро.

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"Я отримав кілька пропозицій щодо Андрія від австрійців з "Зальцбурга" і "Ювентуса", але поки нічого особливого. "Зоря" готова продати воротаря наступного літа, але тільки якщо отримає хорошу пропозицію. Мінімальна ціна за Луніна – 6 млн євро", – сказав Хвиделіані.

Нагадаємо, взимку був дуже близький до погодження контракту з 19-річним українським воротарем іспанський "Реал Сосьєдад", однак в останній момент трансфер зірвався.