Екс-гравця "Реала" в Іспанії можуть відправити у в'язницю на п'ять років

Іспанця Хабі Алонсо підозрюють у шахрайстві на суму близько 2 мільйонів євро.

Чемпіон світу в складі збірної Іспанії з футболу, а також екс-гравець "Ліверпуля", "Реала" і "Баварії" Хабі Алонсо виявився замішаним в декількох податкових скандалах. Прокуратура Мадрида вимагає для Алонсо тюремного ув'язнення строком на п'ять років.

Про це повідомляє Independent.

Іспанського півзахисника, який завершив ігрову кар'єру минулого літа, підозрюють у податкових злочинах, скоєних ним з 2010-го по 2012 рік. У той час він захищав кольори "Реала". На думку слідства, Алонсо користувався послугами підставної фірми і міг вчинити шахрайство на суму близько 2 млн євро.

Прокуратура вважає, що можливим покаранням для Алонсо будуть 4 млн євро штрафу і п'ятирічний термін ув'язнення.

Алонсо не перший футболіст, що зіткнувся з подібними проблемами. Раніше іспанська влада займалася розслідуваннями доходів Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі та тренера Жозе Моуріньо. Мессі в результаті отримав покарання у вигляді 21 місяця в'язниці умовно.