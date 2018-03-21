Екс-гравця "Реала" в Іспанії можуть відправити у в'язницю на п'ять років

17:37, 21 березня 2018
Футбол
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Хабі Алонсо / alchetron.com

Про це повідомляє Independent.

Іспанського півзахисника, який завершив ігрову кар'єру минулого літа, підозрюють у податкових злочинах, скоєних ним з 2010-го по 2012 рік. У той час він захищав кольори "Реала". На думку слідства, Алонсо користувався послугами підставної фірми і міг вчинити шахрайство на суму близько 2 млн євро.

Прокуратура вважає, що можливим покаранням для Алонсо будуть 4 млн євро штрафу і п'ятирічний термін ув'язнення.

Алонсо не перший футболіст, що зіткнувся з подібними проблемами. Раніше іспанська влада займалася розслідуваннями доходів Кріштіану Роналду, Ліонеля Мессі та тренера Жозе Моуріньо. Мессі в результаті отримав покарання у вигляді 21 місяця в'язниці умовно.

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Теги: #Хабі Алонсо