Купівля польського форварда Левандовського обійдеться "Реалу" в 100 мільйонів євро

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан схвалив перехід 29-річного польського нападника з "Баварії" в мадридський клуб.

29-річний нападник мюнхенської «Баварії» і збірної Польщі з футболу Роберт Левандовський близький до переходу в мадридський «Реал».

Головний тренер «Реала» Зінедін Зідан схвалив покупку нападника в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє AS.

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За інформацією видання, «Реал» вже погодив умови контракту 29-річного поляка з його агентом Піні Захаві. Клуби ще не почали переговорів про перехід. Очікується, що «Баварія» не захоче розлучатися зі своїм нападником менш ніж за 100 млн євро. Проте «Реал» може спробувати знизити суму трансферу, запропонувавши як компенсацію хавбека Хамеса Родрігеса. Хамес вже виступає в "Баварії" на правах оренди до літа 2019 року, і в угоді прописана опція викупу гравця за 42 млн євро.

Варто відзначити, що «Реал» відмовився від ідеї придбання нападника «Тоттенхема» Харрі Кейна у зв'язку із завищеною ціною, яку запросив лондонський клуб.