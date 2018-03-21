Легендарний форвард Рауль очолить юнацьку команду "Реала"

16:01, 21 березня 2018
Футбол
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Рауль Гонсалес Бланко / Marca

Про це повідомляє Marca.

Очікується, що у квітні Рауль отримає тренерську ліцензію.

Останнім часом екс-форвард подорожував разом з основною командою на матчі, а також брав участь у тренуваннях.

За «Реал» Рауль виступав з 1994-го по 2010 роки, забивши більше 300 м'ячів за клуб. Рауль є шестиразовим чемпіоном Іспанії, триразовим переможцем Ліги чемпіонів, володарем Міжконтинентального кубка. П'ять разів він був визнаний футболістом року в Іспанії.

Також іспанець захищав кольори «Шальке-04», «Аль-Садд» і «Нью-Йорк Космос».

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Теги: #Рауль Гонсалес