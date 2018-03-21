До матчу проти збірної України готуються 26 гравців команди Саудівської Аравії

Стала відома заявка команди-суперника на майбутню гру.

26 гравців збірної Саудівської Аравії готуються до найближчого товариського матчу проти України.

Тренерський штаб саудівської збірної на чолі з Хуаном Антоніо Піцці залишив у розташуванні команди 26 футболістів, серед яких знайшлося місце одному дебютанту — хавбеку Ахмеду Аль-Фікі, який представляє Аль-Хілал, , повідомляє SportArena з посиланням на офіційний сайт місцевої футбольної федерації.

Воротарі: Валід Абдулла (Аль-Наср), Яссір Аль-Мусалим, Мухаммед Аль-Уваис (обидва — Аль-Ахлі), Фаваз Аль-Карні (Аль-Іттіхад).

Захисники: Усама Хавсаві, Яссер Аль-Шахрани, Мохаммед Джахфали (всі — Аль-Хілал), Хассан Мааз (Аль-Шабаб), Омар Хавсаві (Аль-Наср), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсаві (обидва — Аль-Ахлі).

Читайте такожЗбірна України скасувала вечірнє тренування в Харкові з-за погодних умовПівзахисники: — Салман Аль-Моашер, Хусейн Аль-Могахви, Абдулфаттах Асир (всі — Аль-Ахлі), Яхйя Аль-Шехрі (Леганес, Іспанія), Фахад Аль-Мувалад (Леванте, Іспанія), Абдулмалек Аль-Хаибри, Абдуллах Отаиф, Мохамед Канно, Ахмед Аль-Факи (всі — Аль-Хілал), Салем Аль-Давсари (Вільярреал, Іспанія), Ібрахім Галеб (Аль-Наср), Мохаммед Аль-Квикби (Аль-Иттифак), Абдуллах Аль-Хайбари (Аль-Шабаб).

Форварди: Мохаммад Аль-Сахлави (Аль-Наср), Муханнад Ассири (Аль-Ахлі).

Примітно, що в списку викликаних футболістів — вісім гравців Аль-Ахлі, головним тренером якого є український фахівець Сергій Ребров.

Як повідомляв УНІАН, товариський матч Україна — Саудівська Аравія відбудеться 23 березня в Марбельї. Потім команду Хуана Антоніо Піцці чекає зустріч з Бельгією (27 березня).