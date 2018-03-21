НСК "Олімпійський" буде закрито на півтора місяця через проведення фіналу Ліги чемпіонів

Арену закриють з 14 квітня по 5 червня.

З 14 квітня по 5 червня 2018 року включно, НСК «Олімпійський» буде закритий для проведення будь-яких заходів.

Також не будуть відбуватися екскурсійні тури та спортивні тренування, повідомляється на офіційному сайті арени.

Головний стадіон країни буде тимчасово закритий у зв’язку із проведенням матчу фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 сезону 2017/2018 років, що відбудеться 26 травня 2018 року. "На стадіоні незабаром почнеться активна фаза підготовки до футбольного свята світового масштабу", - йдеться в повідомленні.