НСК "Олімпійський" буде закрито на півтора місяця через проведення фіналу Ліги чемпіонів

13:45, 21 березня 2018
Футбол
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На матч &quot;Динамо&quot; - &quot;Лацио&quot; на &quot;Олимпийском&quot; продано 40 тысяч билетов / РИА Новости

Також не будуть відбуватися екскурсійні тури та спортивні тренування, повідомляється на офіційному сайті арени.

Головний стадіон країни буде тимчасово закритий у зв’язку із проведенням матчу фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА 2018 сезону 2017/2018 років, що відбудеться 26 травня 2018 року. "На стадіоні незабаром почнеться активна фаза підготовки до футбольного свята світового масштабу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #НСК Олімпійський#Ліга Чемпіонів Київ