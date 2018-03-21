Ще дві країни задумалися про бойкот ЧС-2018 з футболу

11:05, 21 березня 2018
Футбол
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Росіяни побоюються атаки Заходу на ЧС-2018 / rsport.ru

Причиною називається отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері, повідомляє Isport.

У МЗС Швеції заявили, що обговорюється владою бойкот офіційними особами чемпіонату світу з футболу. Такої ж позиції дотримуються і влада Данії.

Раніше повідомлялося, що міністри Великобританії і члени королівської родини не поїдуть на ЧС в Росію. Про бойкот оголосив президент Польщі, а уряд Ісландії обговорює бойкот.

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Теги: #ЧС-2018#бойкот ЧС-2018 в Росії