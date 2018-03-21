Ще дві країни задумалися про бойкот ЧС-2018 з футболу

Політичне керівництво Швеції і Данії хоче бойкотувати змагання.

Швеція і Данія розглядають можливість відмови офіційних осіб від поїздки на чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії.

Причиною називається отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля і його доньки в британському Солсбері, повідомляє Isport.

У МЗС Швеції заявили, що обговорюється владою бойкот офіційними особами чемпіонату світу з футболу. Такої ж позиції дотримуються і влада Данії.

Раніше повідомлялося, що міністри Великобританії і члени королівської родини не поїдуть на ЧС в Росію. Про бойкот оголосив президент Польщі, а уряд Ісландії обговорює бойкот.