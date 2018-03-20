Шевченко: Бажано, щоб конкуренція у збірній України була вище

Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на питання журналістів перед контрольним матчем проти Саудівської Аравії, який відбудеться 23 березня.

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко провів традиційну прес-конференцію перед матчами збірної України з командами Саудівської Аравії (23 березня) і Японії (27 березня).

Тренер підтвердив, що форвард Роман Яремчук покидає збірну через травму. Окрім того, з команди відпросився захисник Іван Ордець, у якого поповнення в сім'ї — народилася донька, повідомляє SportArena.

«Яремчук не зможе нам допомогти. Він приїхав, йому зробили обстеження. Завтра він, на жаль, полетить зі збірної. Ордець відпросився, але ввечері повернеться. Ми знали про ситуацію з Яремчуком. Після його травми ми запросили Кравця».

«Команда у нас укомплектована. Якщо нічого екстраординарного не станеться, нових людей не буде, — сказав Шевченко.

Поділився наставник найближчими планами.

«Ми сподівалися, що проведемо тут два тренування, але у понеділок ввечері заняття довелося скасувати. Є у нас в планах тренування в середу, але її проведення буде залежати від погоди. Сподіваюся, все буде добре і ми попрацюємо».

«Після обіду у нас виліт до Іспанії, а в п'ятницю гра з Саудівською Аравією», — розповів Шевченко.

Сьогодні з'явилася інформація про те, що перший матч Ліги націй Україна проведе у Харкові. «Ми намагаємося проводити більше зборів і матчів по регіонах. Грали в Харкові, Одесі, Львові. Це популяризація футболу в країни, і ми будемо продовжувати працювати в такому ж дусі. Що до матчів Ліги нації в Харкові, то таке можливо», — заявив наставник.

Серед новачків виділяється захисник Динамо Микита Бурда. «З точки зору новачків, то у нас Бурда після тривалої перерви. Ми раді, що він вже відновився і грає. Повинен був стати новачком Яремчук, але йому завадила травма. А що до традицій з прийому новачків, то вони у нас не такі вже й старі, щоб їх змінювати».

Спершу Україна зіграє з Саудівською Аравією, а потім — Японією. «З Саудівської Аравії у нас маса інформації, є там свій агент — це Сергій Ребров. У цієї збірної змінився тренер, але стиль гри не змінився. Вони грають у короткий і середній пас, багато комбінують. намагаються діяти агресивно. Для нас важливо зіграти з Саудівською Аравією позитивно».

«А що до Японії, то будемо говорить про неї вже після матчу з Саудівською Аравією», — продовжив Шевченко.

Розповів тренер про конкуренцію в збірній, а також статус форварда Євгена Селезньова. «Мені хотілося б, щоб конкуренція в команді була вище. Мені доводиться викликати гравців, які в клубах грають не так часто, як хотілося б. Селезньов стабільно забиває? Я до оформлення свого списку розмовляв з Женею. Він за клуб стабільно забиває. Але мені хотілося б подивитися в справі молодих нападників — Бесєдіна. Яремчука. Селезньов — досвідчений гравець, у клубі грає стабільно і залишається в нашій обоймі надалі».

«Кого ще можна вважати новачками збірної? Я радий, що повернувся в збірну Микита Бурда. Ми продовжуємо дивитися на інших футболістів. Важливо, щоб вони були готові скористатися своїм шансом, коли ми їх надамо».

«Відсутність Ярмоленка? Це важливий гравець для нашої збірної. Але його відсутність дасть нам можливість подивитися у справі інших виконавців. Будемо дивитися на них. Самому ж Ярмоленко хочеться побажати відновлення і повноцінного повернення в стрій», — сказав Шевченко.

Крім того, наставник зупинився на проблемах в "Динамо" захисника Євгена Хачеріді. «Я цю ситуацію коментувати публічно не буду. Хачеріді у збірній, ми на нього розраховуємо. А його взаємини в клубі — це його взаємини. Ми збірної зосереджені на справах збірної».

Після матчу з Саудівською Аравією ряд гравців може відправитися в молодіжну збірну України, якій належить матчі відбору Євро-2019 проти Англії.

«Я попросив з молодіжки кілька кандидатів. 23 березня ми на них подивимося в матчі, а потім повернемо їх збірну Олександра Головка. Але вирішувати це питання ми будемо вирішувати вже після матчу з Саудівською Аравією», — закінчив прес-конференцію Шевченко.