Журналістка BT Sport роздягнеться в разі перемоги Салаха в бомбардирській гонці АПЛ
16:58, 20 березня 2018Футбол
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Джулс Бріч готова зняти із себе все заради Мохамеда Салаха
Британська журналістка роздягнеться заради успіху єгипетського бомбардиру / Instagram
Журналістка BT Sport Джулс Бріч готова зняти із себе все заради гравця "Манчестер Юнайтед" та національної збірної Єгипта Мохамеда Салаха.
Дівчина заявила, що зробить це у прямому ефірі, якщо єгиптянин стане найкращим бомбардиром англійської Прем’єр-ліги, повідомляє ТСН-Проспорт.
Наразі Салах лідирує із 28 голами, на 4 м’ячі менше у Гаррі Кейна (24). До кінця сезону в АПЛ залишилося зіграти 7 турів.
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