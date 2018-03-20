Журналістка BT Sport роздягнеться в разі перемоги Салаха в бомбардирській гонці АПЛ

16:58, 20 березня 2018
Футбол
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Британська журналістка роздягнеться заради успіху єгипетського бомбардиру / Instagram

Дівчина заявила, що зробить це у прямому ефірі, якщо єгиптянин стане найкращим бомбардиром англійської Прем’єр-ліги, повідомляє ТСН-Проспорт

Наразі Салах лідирує із 28 голами, на 4 м’ячі менше у Гаррі Кейна (24). До кінця сезону в АПЛ залишилося зіграти 7 турів. 

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Теги: #Манчестер Юнайтед