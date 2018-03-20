Журналістка BT Sport роздягнеться в разі перемоги Салаха в бомбардирській гонці АПЛ

Джулс Бріч готова зняти із себе все заради Мохамеда Салаха

Журналістка BT Sport Джулс Бріч готова зняти із себе все заради гравця "Манчестер Юнайтед" та національної збірної Єгипта Мохамеда Салаха.

Дівчина заявила, що зробить це у прямому ефірі, якщо єгиптянин стане найкращим бомбардиром англійської Прем’єр-ліги, повідомляє ТСН-Проспорт.

Наразі Салах лідирує із 28 голами, на 4 м’ячі менше у Гаррі Кейна (24). До кінця сезону в АПЛ залишилося зіграти 7 турів.