Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі вперше викликаний в збірну Бразилії

Гравець може взяти участь в матчах проти збірних Німеччини і Росії.

Захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі вперше потрапив в сферу інтересів тренерського штабу збірної Бразилії.

Гравець був викликаний на збір команди, в рамках якого пентакампіони проведуть два товариські матчі з командами Німеччини та Росії, повідомляє Федерація футболу Бразилії.

Крім того, у складі національної команди в березні зможуть зіграти екс-футболісти донецької клубу Фернандіньо («Манчестер Сіті», Англія), Вілліан («Челсі», Англія) і Дуглас Коста («Ювентус», Італія).

Раніше, в листопаді 2017-го року з'явилася інформація про те, що Ісмаїлі може прийняти українське громадянство.

Збірна Бразилії зіграє проти команди Росії 23-го березня, а 27-го – проти збірної Німеччини.