Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі вперше викликаний в збірну Бразилії
16:45, 20 березня 2018Футбол
770
Гравець може взяти участь в матчах проти збірних Німеччини і Росії.
Ісмаїлі може дебютувати у національній збірній своєї країни / shakhtar.com
Захисник донецького "Шахтаря" Ісмаїлі вперше потрапив в сферу інтересів тренерського штабу збірної Бразилії.
Гравець був викликаний на збір команди, в рамках якого пентакампіони проведуть два товариські матчі з командами Німеччини та Росії, повідомляє Федерація футболу Бразилії.
Крім того, у складі національної команди в березні зможуть зіграти екс-футболісти донецької клубу Фернандіньо («Манчестер Сіті», Англія), Вілліан («Челсі», Англія) і Дуглас Коста («Ювентус», Італія).
Раніше, в листопаді 2017-го року з'явилася інформація про те, що Ісмаїлі може прийняти українське громадянство.
Збірна Бразилії зіграє проти команди Росії 23-го березня, а 27-го – проти збірної Німеччини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter