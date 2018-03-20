Захисник "Шахтаря" Ісмаїлі вперше викликаний в збірну Бразилії

16:45, 20 березня 2018
Футбол
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Ісмаїлі може дебютувати у національній збірній своєї країни / shakhtar.com

Гравець був викликаний на збір команди, в рамках якого пентакампіони проведуть два товариські матчі з командами Німеччини та Росії, повідомляє Федерація футболу Бразилії.

Крім того, у складі національної команди в березні зможуть зіграти екс-футболісти донецької клубу Фернандіньо («Манчестер Сіті», Англія), Вілліан («Челсі», Англія) і Дуглас Коста («Ювентус», Італія).

Раніше, в листопаді 2017-го року з'явилася інформація про те, що Ісмаїлі може прийняти українське громадянство.

Збірна Бразилії зіграє проти команди Росії 23-го березня, а 27-го – проти збірної Німеччини.

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Теги: #ФК Шахтар#Ісмаїлі українське громадянство