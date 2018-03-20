Роман Яремчук залишить розташування збірної України

Гравець повернеться до бельгійського Генту, де продовжить відновлення після травми в своєму клубі.

Нападник Роман Яремчук все ж таки не зможе взяти участь у тренуваннях на дебютному для себе зборі національної команди.

Як відомо, гравець бельгійського «Гента» прибув до розташування синьо-жовтих із травмою, отриманою в матчі за клуб. Обстеження лікарів національної команди підтвердило попередній діагноз — ушкодження м’язу задньої поверхні стегна, повідомляє прес-служба національної команди.

Сьогодні Роман візьме участь у теоретичному занятті збірної. Він познайомився з тренерським штабом та, безсумнівно, відчув дружню атмосферу в таборі головної команди країни.

Головний тренер Андрій Шевченко дав зрозуміти, що розраховує на талановитого форварда в майбутньому, відтак Яремчуку потрібно відновлюватися та доводити своє вміння в матчах за клуб.

В середу зранку Роман залишить табір національної команди в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, збірна України найближчим часом проведе два матчі - 23 березня з Саудівською Аравією - в Іспанії, та 27 березня - з Японією - в Бельгії.