Роман Яремчук залишить розташування збірної України

15:45, 20 березня 2018
Футбол
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Роман Яремчук (ліворуч) повертається до розташування своєї клубної команди / ffu.org.ua

Як відомо, гравець бельгійського «Гента» прибув до розташування синьо-жовтих із травмою, отриманою в матчі за клуб. Обстеження лікарів національної команди підтвердило попередній діагноз — ушкодження м’язу задньої поверхні стегна, повідомляє прес-служба національної команди.

Сьогодні Роман візьме участь у теоретичному занятті збірної. Він познайомився з тренерським штабом та, безсумнівно, відчув дружню атмосферу в таборі головної команди країни.

Головний тренер Андрій Шевченко дав зрозуміти, що розраховує на талановитого форварда в майбутньому, відтак Яремчуку потрібно відновлюватися та доводити своє вміння в матчах за клуб.

В середу зранку Роман залишить табір національної команди в Харкові.

Як повідомляв УНІАН, збірна України найближчим часом проведе два матчі - 23 березня з Саудівською Аравією - в Іспанії, та 27 березня - з Японією - в Бельгії.

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Теги: #збірна України#Андрій Шевченко