Збірна України проведе восени поєдинок з Чехією в Харкові

Матч Ліги націй Україна - Чехія відбудеться 16 жовтня.

Збірна України у 3-му турі групового етапу Ліги націй прийматиме збірну Чехії в Харкові на ОСК "Металіст". Про це повідомив радник голови ОДА Харківської області Юлії Світличної Павло Федосенко.

"Відповідні домовленості були досягнуті між керівником області та ФФУ", – написав Федосенко на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, що матч Україна – Чехія відбудеться 16 жовтня. Перший домашній матч наша збірна проведе 9 вересня проти Словаччини.

Нагадаємо, в понеділок, 19 березня, гравці збірної України зібралися в Харкові, а сьогодні проведуть відкрите тренування для вболівальників на стадіоні "Металіст".

У середу, 21 березня, збірна України вирушить до Іспанії, де 23-го числа в Марбельї зіграє товариський матч із Саудівською Аравією (початок – о 21:00), а 27 березня на підопічних Андрія Шевченка в бельгійському Льєжі чекає спаринг з Японією (15:20).

Раніше повідомлялося, що негода зірвала перше тренування збірної України перед контрольними матчами.