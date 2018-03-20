Польща приєдналася до бойкоту чемпіонату світу в Росії

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив не брати участь у церемонії відкриття ЧС-2018 з футболу.

Президент Польщі Анджей Дуда вирішив не брати участь у церемонії відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії.

Про це у вівторок повідомила RMF 24.

«Вчора президент ухвалив рішення, що він не буде представляти Польщу на чемпіонаті світу в Росії», - повідомив керівник канцелярії глави держави Кшиштоф Щерський.

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19 березня міністр закордонних справ Ісландії Гудлейгур Тор заявив, що офіційні особи країни також розглядають можливість бойкоту мундіалю. Голова суддівського комітету Футбольної асоціації Ісландії Крістінн Якобссон спростував цю інформацію.

14 березня уряд Великобританії вирішив бойкотувати чемпіонат світу через отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Отруєного Скрипаля і його доньку виявили на вулиці в англійському Солсбері на початку березня. За даними британського уряду, на місці злочину були знайдені сліди речовини сімейства «Новачок», що створювалося в Росії у військових цілях.