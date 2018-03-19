Збірна України скасувала вечірнє тренування в Харкові через погодні умови

Тренерський штаб відправив футболістів займатися фітнесом і відновлювальними процедурами.

Збірна України з футболу скасувала тренування в перший день навчально-тренувального збору і так і не вийшла на поле ОСК «Металіст» у Харкові. Причиною цього стали погані погодні умови. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Тренерський штаб вирішив відправити Коваленка, Матвієнка, Зінченка, Хачеріді, Шепелєва, Буяльського і Петряка на заняття з тренером з фізпідготовки. Інші футболісти відправилися в сауну і басейн.

Нагадаємо, що вже завтра, 20 березня, збірна України проведе відкрите заняття на ОСК «Металіст», яке зможуть відвідати вболівальники. Після цього команда вирушить до Іспанії, де 23 березня їй належить зіграти товариський матч проти Саудівської Аравії.