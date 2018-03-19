Збірна України скасувала вечірнє тренування в Харкові через погодні умови

23:00, 19 березня 2018
Футбол
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Вечірнє тренування було скасовано через негоду. Замість нього - фітнес / прес-служба ФФУ

Тренерський штаб вирішив відправити Коваленка, Матвієнка, Зінченка, Хачеріді, Шепелєва, Буяльського і Петряка на заняття з тренером з фізпідготовки. Інші футболісти відправилися в сауну і басейн.

Нагадаємо, що вже завтра, 20 березня, збірна України проведе відкрите заняття на ОСК «Металіст», яке зможуть відвідати вболівальники. Після цього команда вирушить до Іспанії, де 23 березня їй належить зіграти товариський матч проти Саудівської Аравії.

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Теги: #збірна України з футболу