Неймар вимагає у керівництва "ПСЖ" підвищення зарплати до 1,1 мільйона євро на тиждень

17:12, 19 березня 2018
Футбол
960
Неймар / readfootball.com

Про це інформує британська The Times.

Зазначається, що президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаіфі нещодавно літав до Бразилії на переговори з Неймаром. Футболіст вимагав у керівництва клубу збільшення зарплати до 1,1 млн євро на тиждень. За чинним контрактом, який розрахований до літа 2022 року, Неймар отримує 750 тис. євро на тиждень.

Раніше повідомлялося, що до бразильця проявляє інтерес мадридський «Реал». Також Неймер розглядає варіант з поверненням в «Барселону».

У даний момент Неймар проходить відновлення після операції в Бразилії. Очікується, що на поле гравець повернеться не раніше травня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Неймар