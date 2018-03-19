Неймар вимагає у керівництва "ПСЖ" підвищення зарплати до 1,1 мільйона євро на тиждень

За чинним контрактом бразилець отримує в Парижі 750 тисяч євро на тиждень.

Форвард «ПСЖ» і збірної Бразилії Неймар намагається домогтися істотного підвищення зарплати в паризькому клубі.

Про це інформує британська The Times.

Зазначається, що президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаіфі нещодавно літав до Бразилії на переговори з Неймаром. Футболіст вимагав у керівництва клубу збільшення зарплати до 1,1 млн євро на тиждень. За чинним контрактом, який розрахований до літа 2022 року, Неймар отримує 750 тис. євро на тиждень.

Раніше повідомлялося, що до бразильця проявляє інтерес мадридський «Реал». Також Неймер розглядає варіант з поверненням в «Барселону».

У даний момент Неймар проходить відновлення після операції в Бразилії. Очікується, що на поле гравець повернеться не раніше травня.