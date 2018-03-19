Динамівець Циганков визнаний найкращим футболістом 24-го туру Прем'єр-ліги

16:10, 19 березня 2018
Футбол
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Віктор Циганков - кращий гравець 24-го туру УПЛ / upl.ua

Динамівець випередив на один голос хавбека «Олімпіка» Ореста Кузика.

До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик, Йожеф Сабо, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський і Степан Юрчишин.

20-річний хавбек провів повний матч проти «Ворскли» (4:0), забив 1 гол, а також відзначився гольовим пасом.

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Теги: #Віктор Циганков