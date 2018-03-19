Динамівець Циганков визнаний найкращим футболістом 24-го туру Прем'єр-ліги

Хавбек "Динамо" на один голос випередив гравця "Олімпіка" Ореста Кузика.

Півзахисник «Динамо» Віктор Циганков визнаний найкращим гравцем 24-го туру української Прем'єр-ліги. Динамівець випередив на один голос хавбека «Олімпіка» Ореста Кузика. До складу експертної ради увійшли Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Ігор Циганик, Йожеф Сабо, Геннадій Орбу, Олександр Сопко, Анатолій Чанцев, Олег Венглинський і Степан Юрчишин. 20-річний хавбек провів повний матч проти «Ворскли» (4:0), забив 1 гол, а також відзначився гольовим пасом.

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