Суркіс: вже б написали, що хочу купити "Барселону" або "Реал"

Президент "Динамо" (Київ) спростував чутки, що він хоче купити бухарестське "Динамо".

Президент "Динамо" Ігор Суркіс назвав чутками інформацію румунських ЗМІ, згідно з якою він зацікавлений у придбанні "Динамо" (Бухарест).

Вчора одне з румунських видань повідомило, що президент київського клубу зацікавлений в придбанні "Динамо" (Бухарест). Нинішній власник клубу Іонуц Негоіца нібито готовий розлучитися з клубом за 5 мільйонів євро і в даний момент зайнятий питанням продажу контрольного пакета акцій.

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Суркіс запевнив, що не цікавиться купівлею бухарестського клубу. Головна мета президента "Динамо", як і раніше, полягає в розвитку київської команди.

Про це президент київського "Динамо" розповів в інтерв'ю FootballHub.

«Вчора вийшла чутка, що я хочу купити бухарестське "Динамо". Вже б написали, що "Барселону" або "Реал". Всі і так знають, що моє серце - з київським "Динамо". А відповідати на якісь інтернетівські речі, які запускаються не зрозуміло для чого, не хочу. Моє завдання - щоб київське "Динамо" проходило таких суперників, як "Лаціо", а не думати про те, щоб купувати якісь команди», - зазначив Ігор Суркіс.