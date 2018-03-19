Бернард підтвердив, що піде з "Шахтаря" влітку

За його словами, чемпіонат України не такий сильний, як раніше.

Півзахисник «Шахтаря» Бернард заявив, що не буде продовжувати контракт з клубом.

"Останні роки в «Шахтарі» були непростими. Через травму плеча я вирішив піти на операцію, оскільки важко переносив навантаження, доводилося грати через біль. Хочу швидше відновитися, але потрібен час. Думаю, на це піде чотири місяці. Коли контракт з «Шахтарем» закінчиться, хочу перейти в інший клуб. Можливо, повернуся до Бразилії. Поки не знаю, де продовжу свою кар'єру", - сказав Бернард в інтерв'ю програмі "Профутбол".

За словами Бернарда, в Україні його не влаштовує рівень чемпіонату.

"В Україні непросто грати, оскільки не вистачає матчів рівня Ліги чемпіонів. Чемпіонат не такий сильний, як раніше, і він мене не задовольняє", – зазначив футболіст.

Раніше повідомлялося, що Бернард зацікавив італійську «Рому» і іспанську «Севілью».