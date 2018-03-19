Злодії скористалися від'їздом форварда "Ворскли" на матч з "Динамо" і пограбували його квартиру
12:18, 19 березня 2018Футбол
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У Полтаві з квартири нападника "Ворскли" Владислава Кулача викрали 50 тисяч доларів і 10 тисяч євро.
Владислав Кулач / ФК "Ворскла"
Поки полтавська "Ворскла" перебувала в Києві, де грала з "Динамо", у Полтаві обікрали квартиру нападника полтавського клубу Владислава Кулача.
Про це повідомляє "Полтавщина Спорт".
У ніч на 19 березня футболіст звернувся із заявою про крадіжку до Подільського райвідділу міліції міста Полтава. У нападника викрали 50 тис. доларів США та 10 тис. євро. За неперевіреними даними, з квартири також винесли 300 тис. гривень.
Нагадаємо, що вчора "Ворскла" в Києві поступилася "Динамо" з рахунком 0:4.
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