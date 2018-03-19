Злодії скористалися від'їздом форварда "Ворскли" на матч з "Динамо" і пограбували його квартиру

12:18, 19 березня 2018
Футбол
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Владислав Кулач / ФК &quot;Ворскла&quot;

Про це повідомляє "Полтавщина Спорт".

У ніч на 19 березня футболіст звернувся із заявою про крадіжку до Подільського райвідділу міліції міста Полтава. У нападника викрали 50 тис. доларів США та 10 тис. євро. За неперевіреними даними, з квартири також винесли 300 тис. гривень.

Нагадаємо, що вчора "Ворскла" в Києві поступилася "Динамо" з рахунком 0:4.

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Теги: #Полтава#Владислав Кулач#квартирний грабіж