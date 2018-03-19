Шевченко знайшов заміну Ярмоленку в двох найближчих матчах збірної (відео)
12:04, 19 березня 2018Футбол
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У національну команду викликаний півзахисник "Шахтаря" Петряк.
Іван Петряк (праворуч) викликаний у збірну України замість Ярмоленка / ФФУ
Півзахисник «Шахтаря» Іван Петряк викликаний у збірну України замість Андрія Ярмоленка, який пропустить березневий збір національної команди, щоб повністю відновитися від травми.
Про це повідомляє прес-служба збірної України.
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Петряк був у резервному списку гравців, коли став відомий склад збірної на березневі товариські матчі. Також у цьому списку залишаються захисник «Зорі» Олександр Сваток і форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць.
Петряк провів за збірну України 3 матчі. У поточному сезоні за «Шахтар» він зіграв 13 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, 12 березня Андрій Шевченко оголосив повний список футболістів, викликаних на навчально-тренувальний збір. Зазначимо, що 23 березня Україна зіграє з Саудівською Аравією, а 27 березня – з Японією.
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