Шевченко знайшов заміну Ярмоленку в двох найближчих матчах збірної (відео)

У національну команду викликаний півзахисник "Шахтаря" Петряк.

Півзахисник «Шахтаря» Іван Петряк викликаний у збірну України замість Андрія Ярмоленка, який пропустить березневий збір національної команди, щоб повністю відновитися від травми.

Про це повідомляє прес-служба збірної України.

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Петряк був у резервному списку гравців, коли став відомий склад збірної на березневі товариські матчі. Також у цьому списку залишаються захисник «Зорі» Олександр Сваток і форвард «Ворскли» Юрій Коломоєць.

Петряк провів за збірну України 3 матчі. У поточному сезоні за «Шахтар» він зіграв 13 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, 12 березня Андрій Шевченко оголосив повний список футболістів, викликаних на навчально-тренувальний збір. Зазначимо, що 23 березня Україна зіграє з Саудівською Аравією, а 27 березня – з Японією.