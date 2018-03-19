Шевченко: інформацію щодо найближчого суперника дізнався від Реброва

Сьогодні національна команда України розпочне тренувальний збір в Харкові.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився думкою про майбутніх суперників національної команди країни у товариських матчах.

Про це повідомляє FootballHub.

"Ми зіграємо проти двох команд, які потрапили на чемпіонат світу, а туди слабкі збірні не потрапляють. У кожній з них є хороші гравці. Переглядали матчі Саудівської Аравії... Вона намагається контролювати м'яч і грати через короткі та середні передачі, є технічні гравці, що намагаються пресингувати. У них змінився тренер, який трохи підвищив інтенсивність у грі. Вони непогано зіграли попередні товариські матчі, тому суперник буде непростим", - зазначив Шевченко.

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Головний тренер збірної додав, що певною інформацією про збірну Саудівської Аравії з ним поділився Сергій Ребров, який працює в цій країні.

"Поспілкувався з Ребровим на тему майбутнього матчу. Він дав нам певну інформацію", - сказав Шевченко.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України розпочне свій збір в Харкові, де буде готуватися до матчів зі збірними Саудівської Аравії (23 березня) і Японії (27 березня).