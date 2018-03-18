"Динамо" здобуло красиву перемогу, забивши чотири голи "Ворсклі" (відео)

Динамівці зберегли шестиочкове відставання від "Шахтаря".

В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся останній матч 24-го туру української Прем'єр-ліги. "Динамо" впевнено переграло "Ворсклу".

Поєдинок завершився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Перші три голи були забиті зі стандартних положень.

Вже на 4-й хвилині динамівці забили швидкий гол: Бесєдін зіграв головою після подачі кутового і відправив м'яч у сітку.

На 59-й хвилині захисник господарів Бурда також продемонстрував вміння орієнтуватися в боротьбі в повітрі.

А на 63-й хвилині Циганков реалізував пенальті, який сам же і заробив.

На 89-й хвилині Хльобас, який перед цим вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок - 4:0.

"Динамо" набрало 51 очко. У лідера Прем'єр-ліги "Шахтаря" на 6 пунктів більше.