"Динамо" здобуло красиву перемогу, забивши чотири голи "Ворсклі" (відео)
21:24, 18 березня 2018Футбол
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Динамівці зберегли шестиочкове відставання від "Шахтаря".
facebook.com/fcdynamoua
В Києві на НСК "Олімпійський" відбувся останній матч 24-го туру української Прем'єр-ліги. "Динамо" впевнено переграло "Ворсклу".
Поєдинок завершився з рахунком 4:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Перші три голи були забиті зі стандартних положень.
Вже на 4-й хвилині динамівці забили швидкий гол: Бесєдін зіграв головою після подачі кутового і відправив м'яч у сітку.
На 59-й хвилині захисник господарів Бурда також продемонстрував вміння орієнтуватися в боротьбі в повітрі.
А на 63-й хвилині Циганков реалізував пенальті, який сам же і заробив.
На 89-й хвилині Хльобас, який перед цим вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок - 4:0.
"Динамо" набрало 51 очко. У лідера Прем'єр-ліги "Шахтаря" на 6 пунктів більше.
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