Гравець "Динамо" Хачеріді: не розумію, навіщо Хацкевич це робить, якщо потрібно буде стати у ворота, я стану

Євген Хачеріді прокоментував скандальний епізод у матчі з "Лаціо".

Захисник "Динамо" Євген Хачеріді прокоментував ситуацію в команді, а також скандальний інцидент, який стався у домашній грі з "Лаціо".

Нагадаємо, після поєдинку з італійським клубом наставник "Динамо" Олександр Хацкевич сказав, що Хачеріді відмовився вийти на заміну, оголосивши, що не хоче грати на місці лівого центрального захисника.

В інтерв'ю сайту "Трибуна" Хачеріді повністю заперечує це.

«Я віддав "Динамо" всі свої сили і присвятив йому практично всю кар'єру. Якщо треба буде в "Динамо" стати у ворота, повірте мені, я туди стану, якщо це допоможе моєму клубу. Мені ніхто не пропонував виходити грати лівого центрального захисника в матчі проти "Лаціо".

Коли я почув цю заяву головного тренера, що я відмовився виходити на цій позиції, мені було по-людськи дуже прикро і неприємно. Я не зрозумію, навіщо Олександр Хацкевич це робить», - сказав Хачеріді.

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Крім того, гравець підтвердив, що залишається поза заявкою на матч чемпіонату України проти "Ворскли".

«Так, я поза заявкою на цю гру, як і на деякі попередні. Це рішення тренера, і на це я вплинути не можу. Але я залишаюся професіоналом, як це вимагає мій контракт. Я буду чекати свого наступного шансу, щоб допомогти клубу. На даний момент я займаюся за індивідуальною програмою», - додав Хачеріді.

Гравець прокоментував швидке завершення свого контракту з київським клубом.

«На даний момент я гравець "Динамо" Київ і, принаймні, буду їм ще до літа. Хочу вам сказати одне: перед вами один з найвідданіших фанатів "Динамо" з одного боку, а з іншого – професіонал своєї справи, своєї родини і своєї кар'єри. Дуже часто в професійному житті настає момент, коли необхідно приймати кардинальні рішення щодо своєї кар'єри та подальшому житті», — сказав гравець.

Крім того, Хачеріді не став коментував інформацію про те, що перед ним є затримки по зарплаті за сім місяців.