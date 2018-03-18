"Шахтар" розгромив "Маріуполь" у матчі Прем'єр-ліги

Матч завершився з рахунком 3:0.

У Харкові на ОСК "Металіст" відбувся матч 24-го туру УПЛ, в якому "Шахтар" приймав "Маріуполь".

Гра завершилася перемогою донецької команди - 3:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 26-й хвилині рахунок відкрив Ісмаїлі, який після прострілу Бутка потужним і точним ударом з кута штрафного майданчика вразив дальній кут.

В самому кінці першого тайму Марлос після розіграшу кутового забив красивий гол технічний ударом, який став другим у цьому матчі.

На 67-й хвилині Фред зробив рахунок розгромним, асистував йому Феррейра.

Таким чином, після перемоги - 3:0 - "Шахтар" набрав 57 очок. Команда Фонсеки продовжує впевнено лідирувати в таблиці. "Маріуполь" залишився на 5-му місці.