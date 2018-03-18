Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Ворскла": Прем'єр-ліга, 24-й тур
19:20, 18 березня 2018Футбол
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У Києві проходить заключний матч чергового туру Прем'єр-ліги.
"Динамо" - "Ворскла"
В Києві на НСК "Олімпійський" проходить поєдинок 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Ворскла".
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Нагадаємо, що починаючи з минулого туру команди змагаються у двох групах. "Динамо" і "Ворскла" ведуть боротьбу за призові місця. Кияни знаходяться на другому місці з 48 очками , "Ворскла" має 37 пунктів і посідає 4-ту сходинку.
Матч у Києві розпочнеться о 19.30.
ТВ-трансляція - телеканал "2+2".
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