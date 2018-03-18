Онлайн-відеотрансляція "Динамо" - "Ворскла": Прем'єр-ліга, 24-й тур

У Києві проходить заключний матч чергового туру Прем'єр-ліги.

В Києві на НСК "Олімпійський" проходить поєдинок 24-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Динамо" - "Ворскла".

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Нагадаємо, що починаючи з минулого туру команди змагаються у двох групах. "Динамо" і "Ворскла" ведуть боротьбу за призові місця. Кияни знаходяться на другому місці з 48 очками , "Ворскла" має 37 пунктів і посідає 4-ту сходинку.

Матч у Києві розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".