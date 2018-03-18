Наставник "Динамо" Хацкевич усунув Хачеріді від тренувань після демаршу в матчі з "Лаціо"

Євген Хачеріді до завершення сезону буде тренуватися індивідуально.

Захисник «Динамо» Євген Хачеріді, який відзначився скандальним інцидентом в недавньому матчі з "Лаціо", буде тренуватися за індивідуальною програмою до кінця сезону.

Таке рішення, за інформацією сайту "Трибуна", ухвалив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

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Таким чином, сьогодні Хачеріді не зіграє з «Ворсклою» у поєдинку української Прем'єр-ліги. Завтра 30-річний захисник вирушить на збір в національну команду, де буде готуватися до матчів з Саудівською Аравією і Японією.

Слід зазначити, що контракт Хачеріді з київським клубом закінчується влітку.

Раніше повідомлялося, що під час матчу з «Лаціо» футболіст відмовився виходити на заміну.