Наставник "Динамо" Хацкевич усунув Хачеріді від тренувань після демаршу в матчі з "Лаціо"

17:39, 18 березня 2018
Футбол
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Євген Хачеріді тренується без обмежень / fcdynamo.kiev.ua

Таке рішення, за інформацією сайту "Трибуна", ухвалив головний тренер киян Олександр Хацкевич.

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Таким чином, сьогодні Хачеріді не зіграє з «Ворсклою» у поєдинку української Прем'єр-ліги. Завтра 30-річний захисник вирушить на збір в національну команду, де буде готуватися до матчів з Саудівською Аравією і Японією.

Слід зазначити, що контракт Хачеріді з київським клубом закінчується влітку.

Раніше повідомлялося, що під час матчу з «Лаціо» футболіст відмовився виходити на заміну.

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Теги: #Динамо Київ#Євген Хачеріді