"Олександрія" і "Карпати" зіграли внічию в УПЛ

Другий тайм матчу проходив в умовах сильного снігопаду.

В рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги «Олександрія» зіграла внічию з "Карпатами".

Матч в Олександрії завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Як і паралельний матч у Львові, гра проходила на важкому полі і в складних погодних умовах. У другому таймі поле практично повністю засипало снігом. Цікаво, що саме у цьому відрізку гри команди зуміли обмінятися голами.

На 70-й хвилині Паламар з передачі Гітченка відкрив рахунок і вивів "Олександрію" вперед.

"Карпати" продемонстрували характер і зуміли зрівняти рахунок на 77-й хвилині. Відзначився Швед.

"Олександрія", яка йде на 8-му місці, набрала 25 очок. У "Карпат" тепер 20 очок і передостаннє місце.