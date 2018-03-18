"Зоря" на засніженому полі обіграла на виїзді "Верес" у матчі УПЛ

Єдиний гол луганська команда забила з пенальті.

У Львові на стадіоні "Арена-Львів" завершився поєдинок 24-го туру Прем'єр-ліги, в якому рівненський "Верес" приймав луганську "Зорю".

Поєдинок завершився перемогою луганської команди - 1:0, повідомляє сайт УПЛ.

Матч пройшов за складних погодних умов на засныженому полі. Гравцям було складно продемонструвати техніку. Єдиний гол був забитий на початку другого тайму. Господарі порушили правила у своєму штрафному майданчу, і форвард "Зорі" бразилець Юрі чітко реалізував 11-метровий.

"Зоря" набрала 37 очок і обігнала "Ворсклу", яка має стільки ж очок. Втім, у "Ворскли" - матч у запасі. Сьогодні ворскляни зіграють у Києві проти "Динамо".