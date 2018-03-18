Ігор Суркіс зацікавлений в покупці бухарестського "Динамо" - румунські ЗМІ

14:11, 18 березня 2018
Футбол
862
Ігор Суркіс / matchday.ua

Про це повідомляє румунський Sport Total FM з посиланням на Pro TV.

Читайте такожСуркіс веде переговори про призначення Рианчо головним тренером "Динамо" - ЗМІ

Власник «Динамо» Бухареста Іонуц Негоіца клуб просить за 5 млн євро. Повідомляється, що в покупці також зацікавлені британські інвестори.

Екс-гравець київського і бухарестського «Динамо» Флорін Чернат заявив, що був би радий, якщо Суркіс придбає і вкладе гроші в розвиток румунського клубу.

«У них є гроші, тому що клуб щороку грає в Європі», – сказав Чернат.

Як повідомляв УНІАН, київське "Динамо" пробилося в чвертьфінал Ліги Європи, поступившись за сумою двох матчів "Лаціо".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Ігор Суркіс