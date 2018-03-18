Екс-гравець "Динамо" Алієв став головним тренером ФК "Хмельницький"

Колишній півзахисник київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв почав тренерську кар'єру.

33-річний екс-футболіст київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв призначений головним тренером аматорського ФК "Хмельницький".

Про це інформує сайт dynamo.kiev.ua з посиланням на офіційні медіа хмельницького клубу. Повідомляється, що Алієв вже представлений команді в якості нового наставника і провів своє перше тренування в "Хмельницькому".

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Раніше, в лютому Алієв заявляв, що розраховує ще два роки продовжувати кар'єру футболіста. Останнім професійним клубом в кар'єрі динамівця був казахстанський «Тараз», за який він виступав в 2016 році, але провів в його складі лише 9 матчів. Крім цього, з 2015 року Алієв виступав виключно за аматорські команди.

За "Динамо", вихованцем якого Алієв є, гравець виступав з 2005-го по 2013 роки з перервою на перехід в московський "Локомотив".