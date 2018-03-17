"Зірка" обіграла "Олімпік" в гостьовому матчі УПЛ

18:58, 17 березня 2018
Футбол
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&quot;Зірка&quot; продовжить виступи в УПЛ / Footboom.com

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 60-й хвилині й завершилася автоголом. Після дальнього удару Браткова м'яч від ноги Зураба Очігави влетів у ворота. У час, що залишився "Олімпік" багато атакував, але хоча б зрівняти рахунок так і не зумів.

Таким чином, "Зірка" набрала 22 очки, випередила "Сталь" з Кам'янського (21) і вийшла на 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Олімпіка", як і раніше, 31 бал і 7-е місце.

Тур Прем'єр-ліги продовжиться у неділю, 18 березня, чотирма матчами.

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Теги: #зірка#Прем`єр-ліга