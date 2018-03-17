"Зірка" обіграла "Олімпік" в гостьовому матчі УПЛ

Гра завершилася з рахунком 0:1.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського завершився матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Зірка" з Кропивницького обіграла номінальних господарів з донецького "Олімпіка".

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 60-й хвилині й завершилася автоголом. Після дальнього удару Браткова м'яч від ноги Зураба Очігави влетів у ворота. У час, що залишився "Олімпік" багато атакував, але хоча б зрівняти рахунок так і не зумів.

Таким чином, "Зірка" набрала 22 очки, випередила "Сталь" з Кам'янського (21) і вийшла на 9-е місце в турнірній таблиці УПЛ. У "Олімпіка", як і раніше, 31 бал і 7-е місце.

Тур Прем'єр-ліги продовжиться у неділю, 18 березня, чотирма матчами.