"Чорноморець" програв "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

15:53, 17 березня 2018
Футбол
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Кузик забив гол у ворота "Чорноморця" / sportarena.com

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок.

Після удару Ореста Кузика м'яч влучив у поперечину, вдарився в газон, та арбітри вирішили, що снаряд був за лінією воріт. Повтор підтвердив правильність рішення суддів.

У час, що залишився "Чорноморець" мав кілька шансів на те, щоб зрівняти рахунок, але не використав їх.

Таким чином, "Сталь" набрала 21 очко (9-е місце) і обійшла кропивницьку "Зірку", "Чорноморець" і львівські "Карпати" в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

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Теги: #УПЛ-2017/18