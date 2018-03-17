"Чорноморець" програв "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)

Гра в Одесі завершилася з рахунком 0:1.

В Одесі завершився стартовий матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Сталь" з Кам'янського" і програв.

Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок.

Після удару Ореста Кузика м'яч влучив у поперечину, вдарився в газон, та арбітри вирішили, що снаряд був за лінією воріт. Повтор підтвердив правильність рішення суддів.

У час, що залишився "Чорноморець" мав кілька шансів на те, щоб зрівняти рахунок, але не використав їх.

Таким чином, "Сталь" набрала 21 очко (9-е місце) і обійшла кропивницьку "Зірку", "Чорноморець" і львівські "Карпати" в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.