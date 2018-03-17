"Чорноморець" програв "Сталі" в стартовому матчі туру Прем'єр-ліги (відео)
15:53, 17 березня 2018Футбол
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Гра в Одесі завершилася з рахунком 0:1.
Кузик забив переможний гол у ворота "Чорноморця" / sportarena.com
В Одесі завершився стартовий матч туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Сталь" з Кам'янського" і програв.
Гра завершилася з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.
Гості набагато активніше розпочали матч і вже на 18-й хвилині відкрили рахунок.
Після удару Ореста Кузика м'яч влучив у поперечину, вдарився в газон, та арбітри вирішили, що снаряд був за лінією воріт. Повтор підтвердив правильність рішення суддів.
У час, що залишився "Чорноморець" мав кілька шансів на те, щоб зрівняти рахунок, але не використав їх.
Таким чином, "Сталь" набрала 21 очко (9-е місце) і обійшла кропивницьку "Зірку", "Чорноморець" і львівські "Карпати" в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.
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