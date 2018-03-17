"Динамо" не буде продовжувати контракти з Мораесом і Мбокані, Мораес підписав контракт з "Шахтарем"

Обидва гравця запросили надмірні фінансові умови за новими контрактами.

Контракти з нападниками киян Дьемерси Мбокані і Жуніором Мораесом, що минає влітку не будуть продовжені.

Угоди не будуть пролонговані за ініціативою клубу, повідомляє "Динамоманія".

Обидва футболіста запросили надмірні фінансові умови нових угод, і в ситуації коли одному футболісту у 2018 році виповнюється 33 роки, а другому - 31, динамівський менеджмент вважає, що доцільніше зробити ставку на талановитих вихованців клубу - Бесєдіна, Хльобаса і Русина.

При цьому, за даними видання, Мораес вже підписав попередній контракт з донецьким "Шахтарем". Прес-аташе донецького клубу Олексій Кликов не підтвердив, але і не спростував цю інформацію.

По закінченні сезону закінчується контракт з "Шахтарем" у аргентинця Факундо Феррейри, якого, мабуть, і повинен буде замінити бразилець. У нинішньому сезоні на рахунку Мораєса 7 голів в Лізі Європи і 5 в чемпіонаті України.