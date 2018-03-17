ФІФА введе четверту заміну і відеоповтори на ЧС-2018

Рада організації прийняла ряд змін в правила футболу напередодні світової першості.

Рада Міжнародної федерації футболу на засіданні в Боготі (Колумбія) схвалила використання системи відеоповторів (VAR) на чемпіонаті світу-2018.

Про це на прес-конференції одразу після засідання оголосив президент ФІФА Джанні Інфантіно, який був одним з головних натхненників впровадження VAR, повідомляє SportArena з посиланням на Sky Sports.

«У цьому році у нас буде перший чемпіонат світу з видеоповторами. Рада схвалив і затвердив таке рішення, ми ним дуже задоволені. За останні місяці ми провели дослідження, яке довело, що на перегляд повтору в середньому витрачається близько 20 секунд, але це на 99% забезпечує точне суддівське рішення», — зазначає президент ФІФА.

На початку березня рішення про внесення VAR правила футболу одноголосно прийняв IFAB. Він також рекомендував використовувати систему під час чемпіонату світу в Росії.

При цьому сам експеримент з використанням відеоповторів розпочався ще в березні 2016 року. За цей час VAR був використаний в 15 різних лігах, серед яких Бундесліга і Серія А.

Раніше про намір використовувати відеоповтори з нового сезону заявили іспанська Примера і французька Ліга 1. Також заявила про бажання запровадити систему і УПЛ.

У той же час англійська ПЛ поки не планує нічого міняти. Також не збирається застосовувати VAR і УЄФА в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Крім того, в матчах плей-офф ЧС-2018 буде використовуватися четверта заміна. Внесення відповідних змін в правила футболу на початку березня схвалила Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB).

Введення четвертої заміни повинно знизити навантаження на гравців, а також додати самій грі тактичної гнучкості. Раніше це правило було протестовано на Олімпійських іграх-2016 в Бразилії.

Чемпіонат світу-2018 пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах Росії.