Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Сталь", Прем'єр-ліга, 24-й тур
13:55, 17 березня 2018Футбол
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В Одесі проходить матч стартового туру чемпіонату Прем'єр-ліги.
"Чорноморець" прийматиме в Одесі "Сталь" з Кам'янського / Проспорт - ТСН
Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.
"Чорноморець" приймає на своєму полі "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.
У цьому матчі зустрічаються команди, які після першого етапу чемпіонату не претендують на медалі а борються за те, аби залишитися в еліті, у другій 6-ці команд УПЛ. "Чорноморець" посідає 10-е місце в турнірній таблиці, а "Сталь" - останнє, 12-є. Щоправда, з урахуванням штрафу "Карпат" на 6 балів, який ще офіційно не набув чинності, команда може піднятися на одну сходинку вгору і тоді стане аутсайдером львівський клуб.
Матч в Одесі розпочнеться о 14.00.
ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.
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