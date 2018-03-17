Онлайн-відеотрансляція, "Чорноморець" - "Сталь", Прем'єр-ліга, 24-й тур

В Одесі проходить матч стартового туру чемпіонату Прем'єр-ліги.

Сьогодні в Одесі проходить стартовий матч 24-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги.

"Чорноморець" приймає на своєму полі "Сталь" з Кам'янського, повідомляє офіційний сайт змагань.

У цьому матчі зустрічаються команди, які після першого етапу чемпіонату не претендують на медалі а борються за те, аби залишитися в еліті, у другій 6-ці команд УПЛ. "Чорноморець" посідає 10-е місце в турнірній таблиці, а "Сталь" - останнє, 12-є. Щоправда, з урахуванням штрафу "Карпат" на 6 балів, який ще офіційно не набув чинності, команда може піднятися на одну сходинку вгору і тоді стане аутсайдером львівський клуб.

Матч в Одесі розпочнеться о 14.00.

ТВ-трансляція - телеканал УНІАН.