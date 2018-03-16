Ярмоленко не зіграє в товариських матчах збірної України у березні - Шевченко

Головний тренер національної збірної визначився з ключовим гравцем команди.

Вперше за довгі роки збірна України зіграє без свого лідера Андрія Ярмоленка, який буде набирати форму в клубі

Таке рішення прийняв головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко, повідомляє Команда 1.

«Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму у складі свого клубу, — сказав Шевченко в ексклюзивному коментарі сайту. — Була надія на те, що півзахисник "Боруссії" приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально».

Як повідомляв УНІАН, 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).