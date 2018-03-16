Ярмоленко не зіграє в товариських матчах збірної України у березні - Шевченко
16:56, 16 березня 2018Футбол
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Головний тренер національної збірної визначився з ключовим гравцем команди.
Ярмоленко буде відновлюватися після травми в клубі / bvb.de
Вперше за довгі роки збірна України зіграє без свого лідера Андрія Ярмоленка, який буде набирати форму в клубі
Таке рішення прийняв головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко, повідомляє Команда 1.
«Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму у складі свого клубу, — сказав Шевченко в ексклюзивному коментарі сайту. — Була надія на те, що півзахисник "Боруссії" приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально».
Як повідомляв УНІАН, 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).
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