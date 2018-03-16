Дисциплінарний комітет УЄФА не відкриватиме справу про "прапор ДНР" у вболівальників "Роми"

15:28, 16 березня 2018
Футбол
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Флаг ДНР не станет причиной разбирательств УЕФА в отношении итальянской &quot;Ромы&quot; / Eurosport

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув прохання "Футбол 24" і вирішив усе ж не відкривати справу за фактом розмахування політичною символікою незаконного угрупування у секторі вболівальників Роми.

Раніше, після повторного звернення видання щодо наявності прапора "ДНР" на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.

Між тим, УЄФА відкрив справу щодо цієї гри. Однак розгляд стосуватиметься лише сутички Факундо Феррейри з болбоєм та факту запалювання піротехніки на "Стадіо Олімпіко".

"Шахтар" програв "Ромі" за сумою двох матчів завдяки пропущеному голу на влсному полі (2:1 й 0:1) і вибув з Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/18. 

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Теги: #Ліга чемпіонів#матч Рома - Шахтар