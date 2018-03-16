У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться іспанський "Атлетіко" та португальський "Спортинг"

У Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.

У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, де 8 найсильніших команд турніру були розподілені на 4 пари. Матч цієї стадії турніру відбудуться 5 і 12 квітня, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Повний склад пар чвертьфіналу Ліги Європи виглядає наступним чином: РБ "Лейпциг" - "Олімпік" (Марсель) "Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва) "Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг" "Лаціо" (Рим) - "Зальцбург"

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