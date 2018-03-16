У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться іспанський "Атлетіко" та португальський "Спортинг"

14:11, 16 березня 2018
Футбол
553
У Ньоні відбулося жеребкування Ліги Європи / uefa.com

Матч цієї стадії турніру відбудуться 5 і 12 квітня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Повний склад пар чвертьфіналу Ліги Європи виглядає наступним чином:

РБ "Лейпциг" - "Олімпік" (Марсель)

"Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва)

"Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг"

"Лаціо" (Рим) - "Зальцбург"

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УЄФА#Ліга Європи