У чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться іспанський "Атлетіко" та португальський "Спортинг"
14:11, 16 березня 2018Футбол
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У Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи.
У Ньоні відбулося жеребкування Ліги Європи / uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА, де 8 найсильніших команд турніру були розподілені на 4 пари.
Матч цієї стадії турніру відбудуться 5 і 12 квітня, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Повний склад пар чвертьфіналу Ліги Європи виглядає наступним чином:
РБ "Лейпциг" - "Олімпік" (Марсель)
"Арсенал" (Лондон) - ЦСКА (Москва)
"Атлетико" (Мадрид) - "Спортинг"
"Лаціо" (Рим) - "Зальцбург"
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