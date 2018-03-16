Тренер "Лаціо" Індзагі підсковзнувся на біговій доріжці НСК "Олімпійський" святкуючи гол у ворота "Динамо"
13:37, 16 березня 2018Футбол
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Римський клуб забив два голи у ворота київського "Динамо".
Сімоне Індзагі ледь не отримав травму полсен голи своєї команди / REUTERS
Тренер італійського "Лаціо" (Рим) Сімоне Індзагі послизнувся на біговій доріжці київського НСК "Олімпійський" під час святкування голу своєї команди в ворота "Динамо" у матчі Ліги Європи.
Інцидент стався, коли тренер біг уздовж лави запасних своєї команди, повідомляється в Instagram calcio News Italia.
"Лаціо" виграв матч у Києві з рахунком 0:2 і пройшов до чвертьфіналу єврокубка за сумою двох ігор (матч у Римі завершився внічию - 2:2).
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