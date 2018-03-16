Шевченко звів "Ювентус" і "Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (фотогалерея)

13:14, 16 березня 2018
Футбол
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На шляху до Києва залишилися 8 команд / uefa.com

Матч цієї стадії плей-офф відбудуться 3/4 і 10/11 квітня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жеребкування провів головний тренер збірної України з футболу і переможець Ліги чемпіонів у складі італійського "Мілана" Андрій Шевченко.

Повні результати жеребкування виглядають так:

"Барселона" - "Рома"

"Севілья" - "Баварія"

"Ювентус" - Реал"

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"

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Теги: #Андрій Шевченко#Ліга Чемпіонів Київ#жеребкування Ліги чемпіонів-2017/2018