Шевченко звів "Ювентус" і "Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (фотогалерея)
13:14, 16 березня 2018Футбол
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У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування головного єврокубка.
На шляху до Києва залишилися 8 команд / uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де 8 найсильніших команд Європи були поділені на 4 пари.
Матч цієї стадії плей-офф відбудуться 3/4 і 10/11 квітня, повідомляє офіційний сайт турніру.
Жеребкування провів головний тренер збірної України з футболу і переможець Ліги чемпіонів у складі італійського "Мілана" Андрій Шевченко.
Повні результати жеребкування виглядають так:
"Барселона" - "Рома"
"Севілья" - "Баварія"
"Ювентус" - Реал"
"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"
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