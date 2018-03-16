Шевченко звів "Ювентус" і "Реал" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів (фотогалерея)

У швейцарському Ньоні пройшло жеребкування головного єврокубка.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де 8 найсильніших команд Європи були поділені на 4 пари.

Матч цієї стадії плей-офф відбудуться 3/4 і 10/11 квітня, повідомляє офіційний сайт турніру.

Жеребкування провів головний тренер збірної України з футболу і переможець Ліги чемпіонів у складі італійського "Мілана" Андрій Шевченко.

Повні результати жеребкування виглядають так:

"Барселона" - "Рома"

"Севілья" - "Баварія"

"Ювентус" - Реал"

"Ліверпуль" - "Манчестер Сіті"