"Шахтар" заробив 24 мільйони євро в Лізі чемпіонів, "Динамо" - 6 мільйонів у Лізі Європи

Стали відомі заробітки українських клубів у евроубках.

Левова частка всіх зароблених коштів українських клубів у еврокубковому сезоні 2017/18 припала на донецький «Шахтар», який зіграв успішний сезон у головному клубному турнірі Старого Світу.

Підопічні Паулу Фонсеки вийшли в 1/8 фіналу і заробили 24,7 мільйонів євро, повідомляє Sport.ua.

За участь у груповому етапі «гірники» отримали 12,7 млн. євро, за 4 перемоги – ще 6 мільйонів євро (1,5 млн. за кожну). За вихід в 1/8 бюджет «Шахтаря» поповнився ще 6 мільйонами євро.

На другому місці серед українських клубів – київське «Динамо». За груповий етап кияни отримали 2,6 млн. євро, за спортивні результати - 1,56 млн. євро (360 тисяч євро за кожну перемогу, 120 тисяч – за нічию, 4 перемоги + 1 нічия). За перше місце в групі клуб отримав бонус у розмірі 600 тисяч євро, за вихід в 1/16 фіналу – ще 500 тисяч.

Читайте такожУкраїна завершила єврокубковий сезон на 8-му місці в рейтингу асоціацій УЄФАНавесні «біло-сині» подолали стадію 1/16 фіналу і вийшли в 1/8 – це ще 750 тисяч. Загальна сума – 6,01 млн. євро. Кияни не отримали бонусів за відбір Ліги чемпіонів, так як він призначається тільки чемпіони своїх країн.

Луганська «Зоря» заробила 3,32 млн. євро. За участь в груповому турнірі – 2,6 млн. євро і 720 тис. за 2 перемоги над «Атлетіком» і «Гертою».

«Олександрія» заробила 235 тисяч а участь у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи і 245 тисяч – за участь в раунді плей-офф ЛЄ.

Донецький «Олімпік» вилетів у т 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи від грецького ПАОКа і заробив 235 тисяч євро.

Всього українські клуби заробили 34,745 млн. євро.

В кінці сезону УЄФА також розподілить між клубами бонуси від телетрансляцій.