Фанати французького "Ліона" і російського ЦСКА влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи (відео)
12:06, 16 березня 2018Футбол
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Поліції довелося застосувати сльозогінний газ для нормалізації ситуації.
"Ліон" програв ЦСКА у домашньому матчі Ліги Європи / UA-Football
У французькому Ліоні перед матчем Ліги Європи УЄФА сталася масова бійка за участю фанатів місцевого клубу і московського ЦСКА.
Ситуація настільки загострилася, що поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту, повідомляє ТСН Проспорт.
Читайте такожІталійський "Лаціо" не хоче продавати квитки своїм фанам на матч з "Динамо" в Лізі ЄвропиМатч, що відбувся напередодні, виграв ЦСКА з рахунком 3:2. Російський клуб переміг і по сумі двох матчів і вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи.
Жеребкування чвертьфіналу єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудеться сьогодні у п'ятницю, 16 березня, в швейцарському Ньоні.
Autre vidéo des incidents avec une charge des forces de l'ordre contre les supporters lyonnais @lequipedusoir@lequipepic.twitter.com/2I9v1TOnjA— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 15 березня 2018 р.
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