Фанати французького "Ліона" і російського ЦСКА влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи (відео)

12:06, 16 березня 2018
Футбол
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"Ліон" програв ЦСКА у домашньому матчі Ліги Європи / UA-Football

Ситуація настільки загострилася, що поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту, повідомляє ТСН Проспорт.

Читайте такожІталійський "Лаціо" не хоче продавати квитки своїм фанам на матч з "Динамо" в Лізі ЄвропиМатч, що відбувся напередодні, виграв ЦСКА з рахунком 3:2. Російський клуб переміг і по сумі двох матчів і вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Жеребкування чвертьфіналу єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудеться сьогодні у п'ятницю, 16 березня, в швейцарському Ньоні.

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Теги: #фанати#Ліга Європи