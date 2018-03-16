Фанати французького "Ліона" і російського ЦСКА влаштували заворушення перед матчем Ліги Європи (відео)

Поліції довелося застосувати сльозогінний газ для нормалізації ситуації.

У французькому Ліоні перед матчем Ліги Європи УЄФА сталася масова бійка за участю фанатів місцевого клубу і московського ЦСКА.

Ситуація настільки загострилася, що поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб заспокоїти обидві сторони конфлікту, повідомляє ТСН Проспорт.

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Жеребкування чвертьфіналу єврокубків - Ліги чемпіонів і Ліги Європи відбудеться сьогодні у п'ятницю, 16 березня, в швейцарському Ньоні.